مولودية البيض تكتفي بالتعادل أمام بارادو و “السيسكاوة” تعود لسكة الإنتصارات

إكتفت مولودية البيض، بالتعادل الإيجابي، أمام ضيفه في إطار منافسات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة، أتلتيك بارادو، بهدف في كل شبكة.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب، مجدوب زكريا، بمدينة البيض، تقدم الضيوف عن طريق اللاعب، بولبينة، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بعدها عدل متوسط الميدان، المؤدن، في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء.

ورفع نادي مولودية البيض، رصيده للنقطة السابعة، بعد مرور سبع جولات من الرابطة المحترفة، وفي المركز العاشر في سلم الترتيب، بأربع هزائم فوزين وتعادل منذ بداية الموسم.

فيما سجل أتلتيك بارادو هذا الموسم ثالث تعادل من أصل سبع جولات من الرابطة المحترفة، وفوز واحد، وثلاث هزائم، برصيد ستة نقاط في المركز 13 في سلم الترتيب.

ولحساب ذات الجولة، تمكن إتحاد خنشلة من تدارك الهزيمة الأخيرة أمام شبيبة القبائل، وحقق الفوز أمام نجم مقرة، بهدف دون رد، من تسجيل متوسط الميدان، رضا بومشرة، في الدقيقة الـ33 من المواجهة التي إحتضنها، ملعب الشهيد حمام عمار، اليوم السبت، بمدينة خنشلة.

وإرتقى “السيسكاوة” بهذ الفوز، إلى المركز السادس في سلم الترتيب، برصيد تسعة نقاط، حيث حقق النادي، إنتصارين، ثلاث تعادلات، وهزيميتن منذ إنطلاق الموسم.

أما نجم مقرة، فقد فشل في تأكيد نتائجه الإيجابية، بعد إطاحته بشباب بلوزداد، في الجولة السابقة. وحقق الهزيمة الثانية منذ إنطلاق فعاليات الرابطة المحترفة. بالإضافة لتسجيله لثلاث تعادلات. ويملك في رصيده ستة نقاط، في المركز 14.