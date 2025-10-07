مولودية البيض تُقيل حجار وتعين لاسات مدربا جديدا

أعلنت إدارة مولودية البيض، اليوم الثلاثاء، رسميا عن إقالة المدرب شريف حجار، مع تعيين محمد لاسات، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة نادي “الفرسان” في بيان لها، أن خطوة إنهاء مهام، حجار، كانت بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم.

حيث اكتفت مولودية البيض، إلى غاية الجولة الـ 7 من بطولة 2025-2026. بجمع 3 نقاط من ثلاث تعادلات و4 هزائم.

كما أوضحت أن لاسات، الذي أشرف في النصف الثاني من الموسم الماضي. على تدريب اتحاد العاصمة، سيكون مرفوقا، باللاعب السابق طارق شرفاوي، كمساعد، وقصي بن مخلوف مدربا الحراس.

داعية في الأخير، جميع الأنصار ومحبي الفريق إلى الالتفاف حوله لتجاوز هذا الظرف الصعب وعودة النتائج الإيجابية وتحسين مرتبة الفريق.