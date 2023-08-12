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الرياضة

مولودية البيض في تربص تحضيري بتيكجدة

بقلم محمد.ل
مولودية البيض في تربص تحضيري بتيكجدة
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يرتقب أن تباشر اليوم السبت، تشكيلة مولودية البيض، تربصا تحضيريا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بأعالي تيكجدة.

وكشفت إدارة نادي مولودية البيض، الذي حقق المفاجأة في أول مواسمه ضمن المحترف الأول، بإنهاءه البطولة رابعا، بأن الفريق سيسافر مساء اليوم السبت، نحو تيكجدة لإجراء تربص مغلق بمركز التحضير الرياضي بأعالي تيكجدة.

كما أوضح المصدر ذاته، في منشور على الصفحة الرسمية للنادي، بأن السفرية نحو تيكجدة ضمت بعض اللاعبين فقط، على أن يلتحق البقية مباشرة بمكان التربص.

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