مولودية البيض يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة مقرة

حسم مولودية البيض نقاط الثلاثة لصالحه بعد الفوز أمام نجم مقرة بهدف مقابل صفر من إمضاء المتألق بالغ.

كما عرف فريق مولودية البيض كيفية العودة إلى سكة الانتصارات ورد الاعتبار لنفسه. بعد الخسارة القاسية التي مني بها أمام شبيبة القبائل بثلاثية مقابل واحد الأسبوع الماضي.

ويسعى فريق البيض لتسلّق سلم الترتيب و الهروب بشكل أكبر من منطقة الخطر، خاصة وأنه يعتبر ضمن الفرق المهدّدة بالسقوط إلى القسم الثاني.

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