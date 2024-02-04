مولودية البيض يفاجئ شباب بلوزداد ويحقق الأهم

تلقى فريق شباب بلوزداد هزيمة أمام المستضيف مولودية البيض بهدفين مقابل هدف عن المباراة المتأخرة من الجولة 12 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

و سجل أهداف المباراة كل من مصادي و بلميلود من جانب مولودية البيض، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق شباب بلوزداد درفلو.

وعاد الفريق البلوزدادي إلى النقطة الصفر، بعدما طمح إلى الفوز بالنقاط الثلاث و الضغط على الرائد مولودية الجزائر بشكل أكبر، قبل أن يصدم عشاقه الذي عادوا خائبين من مديبة البيض.

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