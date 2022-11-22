مولودية البيض يفوز وديا على “سوسطارة” بثلاثية
بقلم عزيز طالبي
تمكن فريق مولودية البيض من الفوز على مستضيفه اتحاد العاصمة في المباراة الودية التي جرت التي بملعب عمر حمادي ببولوغين بثلاثية مقابل اثنين.
و سجّل الاهداف الثلاثة لمولودية البيض كل من حيتالة بثنائية وغانم الذي سجّل الهدف الثالث.
كما سجّل الهدف الاول والثاني لـ “سوسطارة” المتألق مريلي.
و يستعد الفريقان للتحديات المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و مباريات كأس الجمهورية. بعد تعرّفها على منافسيهما في الدور المقبل.
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