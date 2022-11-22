مولودية البيض يفوز وديا على “سوسطارة” بثلاثية

تمكن فريق مولودية البيض من الفوز على مستضيفه اتحاد العاصمة في المباراة الودية التي جرت التي بملعب عمر حمادي ببولوغين بثلاثية مقابل اثنين.

و سجّل الاهداف الثلاثة لمولودية البيض كل من حيتالة بثنائية وغانم الذي سجّل الهدف الثالث.

كما سجّل الهدف الاول والثاني لـ “سوسطارة” المتألق مريلي.

و يستعد الفريقان للتحديات المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و مباريات كأس الجمهورية. بعد تعرّفها على منافسيهما في الدور المقبل.

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