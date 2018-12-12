مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، شبيبة القبائل والحمراوة رسميا ممنوعون من الاستقدامات في الميركاتو!

الرابطة المحترفة تطالب 19 ناديا بتسوية مستحقات لاعبيه

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بناء على تقرير لجنة المنازعات، رسميا، حرمان 19 فريقا من استقدام لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، المقرر افتتاحها بعد ساعات قليلة.

وراسلت أندية مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب قسنطينة ومولودية وهران مع أهلي البرج ودفاع تاجنانت ومولودية بجاية وشباب بلوزداد وإتحاد بلعباس وأولمبي المدية من المحترف الأول، لمطالبتها بتسوية ديون لاعبيها القدامى، التي تفوق مليار سنتيم، قبل نهاية الميركاتو من أجل السماح لها بانتداب لاعبين جدد.

كما ضمت قائمة الأندية الممنوعة من الاستقدامات أيضا أندية إتحاد عنابة واتحاد بسكرة ومولودية العلمة وشبيبة بجاية واتحاد البليدة واتحاد الحراش وجمعية وهران ومولودية سعيدة من المحترف الثاني.

فيما نجا فريقا وفاق سطيف وجمعية الشلف من قرار المنع بعدما قاما بتقليص الديون في آخر لحظة، ويسير فريق شباب بلوزداد أيضا على نفس الاتجاه بعدما قدم أمس ملفات 12 لاعبا اتفق معهم على تسوية مستحقاتهم، حسب مصدر مطلع على القضية.