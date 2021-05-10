مولودية الجزائر:”بوكواسة ظلمنا وقراراته لم تكن عادلة في الداربي”

إستنكر فريق مولودية الجزائر قرارات الحكم لطفي بوكواسة في الداربي العاصمي الكبير الذي لُعب سهرة السبت ضد إتحاد العاصمة.

العميد نشر بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه:”لا يختلف إثنان من أنصار العميد و ممن شاهدوا مباراة مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة أو حتى لقطات من الموعد الكبير على أن الحكم لطفي بوكواسة لعب دورا كبيرا في النتيجة التي إنتهى عليها الداربي”.

وأضاف البيان:”كيف لا و هذا الأخير حرم المولودية من ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول بعد عرقلة إيسو إضافة إلى هدف واضح في الشوط الثاني بعدما تخطت الكرة بكامل جسمها خط المرمى قرابة ربع متر ناهيك عن عدم تصفير عدة أخطاء كسرت ريتم اللاعبين في المباراة”.

وختم الفريق العاصمي بيانه بالتأكيد:”العميد دفع مرة اخرى اخطاء هذا الحكم و قراراته التي لم تكن عادلة لاسباب مجهولة”.