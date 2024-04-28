مولودية الجزائر:” إبن زطشي تطاول على مسؤولينا بالشتائم والبصق وحركات غير أخلاقية”

واصلت إدارة فريق مولودية الجزائر الرد على اتهامات نادي بارادو في بيان لها نشرته عبر الصفحة الرسمية، اليوم الأحد، محملة إبن مالك النادي خير الدين زطشي مسؤولية الفوضى.

وقال بيان إدارة نادي مولودية الجزائر في الجزء الثاني منه “مرافقون لرئيس نادي بارادو وخاصة إبن النادي خير الدين زطشي انهالوا على مسؤولي المولودية بالشتائم والبصق أكرمكم الله، و حركات غير أخلاقية”.

كما أضاف بيان المولودية “هو الذي كان يدخن إلى جانب والده في المنصة الشرفية بالإضافة إلى لجوئه إلى شتائم و ألفاظ نابية أمام والده وعمه أيضا أمام غرف تغيير الملاعب في صورة مؤسفة و تم توثيقها، كما ستكون دليلا قاطعا أمام الجهات القضائية التي ستفصل في الأمر”.

وختم بيان النادي ” إدارة العميد تذكر الجميع أن بعض الممارسات الدنئية من إدارة نادي بارادو ليست وليدة اليوم، فقد حاول ذات الفريق سابقا عرقلة تأهيل اللاعب حمزة موالي وإفساد صفقة نعيجي”