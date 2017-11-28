مولودية الجزائر- إتحاد العاصمة.. من سيحسم معركة الجزائر في 5 جويلية !!

ستكون أنظار الجماهير الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء مشدودة إلأى ملعب 5 جويلية لمتابعة احداث “معركة الجزائر” التي ستجمع المولودية بالإتحاد العاصميين.

حيث تستقبل مولودية الجزائر غريمها التقليدي إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء في حدود الساعة 17:45 برسم المباراة المتأخرة من الجولة السادسة.

ويعتبر الداربي العاصمي بين العميد وسوسطارة الأهم في تاريخ المباريات في الدوري الجزائري وشمال إفريقيا.

ويشبهه الكثيرون بأكبر الداربيات في العالم، لذلك فإنه الفريقين والجماهير الجزائرية تولي اهتماما كبيرا بداربي العاصمة الجزائرية.

والأكيد أن المتعة ستكون مضمونة في ملعب 5 جويلية مساء اليوم، في ظل تحضيرات أنصار الفريقين واللاعبين المكثفة.

كما ستكون معركة أخرى، في المدرجات بين “الشناوة” و”أولاد البهجة” الذين يعولون على اشعال المدرجات ورفع “تيفوات” جديدة.

فلمن ستكون الغلبة ومن سيحسم معركة الجزائر في 5 جويلية؟!