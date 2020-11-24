مولودية الجزائر.. إحتجاج الفلاحين يعرقل انطلاق أشغال مركز التكوين بزرالدة

كشفت إدارة مولودية الجزائر في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تلقيها عدة عراقيل في مباشرة أشغال بناء مركز التحضيرات بزرالدة.

وأضاف نفس البيان أنه بعدما تم دفع مستحقات القطعة الأرضية لدى مديرية أملاك الدولة وإمضاء العقد الإداري الذي صاحبه إختيار الشركة المنجزة من طرف شركة سوناطراك، هذه الأخيرة وبعدما بادرت للقيام بعملية تسييج الأرضية المخصصة والتحضير لمباشرة الأشغال، تفاجأت على مرتين بمعارضة مجموعة من الفلاحين القاطنين بجوار الأرض، والذين تحججوا بعدم تعويضهم من طرف الدولة جراء عملية تحويل ملكية هذه القطعة إلى العميد.