مولودية الجزائر إلى ربع نهائي كأس الجزائر بعد فوز صعب على نجم بن عكنون

تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه في مباراة ثمن النهائي على نجم بن عكنون بهدف دون رد.

في لقاء أقيم على ملعب علي عمار “المدعو لابوانت”. وشهد مجريات حذرة من كلا الفريقين. حيث حاول كل طرف فرض إيقاعه وتجنب الأخطاء، لتصل المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الـ96 من زمن المباراة، خطف المهاجم كيبري جونيور، هدف الفوز للمولودية، مانحًا فريقه بطاقة التأهل إلى الدور القادم من المسابقة.

وسيلاقي عميد الأندية الجزائرية، في الدور ربع النهائي من المنافسة، الفائز من مواجهة شباب بلوزداد وجمعية وهران، المقررة هذا الخميس، بداية من الساعة 19.00 بملعب 5 جويلية.