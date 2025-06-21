مولودية الجزائر بطلا للرابطة المحترفة للمرة الثانية تواليا و التاسعة في التاريخ

تُوج نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بلقب الرابطة المحترفة، للمرة الثانية تواليا والتاسعة في تاريخه، بعد أن ختم الموسم في الصدارة برصيد 58 نقطة.

رغم التعادل المحقق داخل الديار بملعب “5 جويلية الأولمبي” أمام نادي نجم مقرة دون أهداف في الجولة الـ30 و الختامية من الرابطة المحترفة.

متقدماً بذلك “العميد” بفارق نقطتين عن ملاحقه شبيبة القبائل صاحب الـ56 نقطة. والذي فاز بدوره على جمعية الشلف بهدف دون رد، لكنه لم يكن كافياً لخطف اللقب.

لتضمن الشبية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا رفقة المولودية الموسم المقبل.

أما جمعية الشلف، فقد أنهت الموسم في المركز 13 برصيد 34 نقطة، بعد الخسارة أمام “الكناري”.

وبهذا التتويج، حافظ نادي مولودية الجزائر على لقب البطولة المحترفة. بعد أن توج باللقب الموسم الماضي.

وفي موسم عرف انتظامًا وتوازنًا كبيرًا من الفريق، رغم بعض فترات الشك. نجحت كتيبة المولودية في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الأغلى بأداء بطولي سجلت فيه المولودية 15 إنتصارا، 13 تعادلا و هزيمتين فقط.

في السياق ذاته، أنهى شباب بلوزداد موسمه في المركز الثالث بـ55 نقطة. عقب تعادله السلبي خارج الديار أمام أولمبيك أقبو، ما يخوّله المشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

أما في أسفل الترتيب، فقد ودّع كل من نجم مقرة واتحاد بسكرة الرابطة المحترفة، حيث احتل نجم مقرة المركز 15 برصيد 31 نقطة، بعد تعادله مع البطل مولودية الجزائر.

فيما أنهى اتحاد بسكرة الموسم في قاع الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.

من جهته، أنقذ ترجي مستغانم موسمه بفوز ثمين على أتلتيك بارادو بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويحتل المركز 14، وهو ما سمح له بالبقاء في قسم النخبة.

كما حقق اتحاد خنشلة فوزًا ثمينًا أمام مولودية البيض بهدف دون رد، ما عزز موقعه في منطقة الأمان برصيد 40 نقطة في المركز السابع وأكد استمراره في الدوري الممتاز لموسم إضافي.

و مولودية البيض إختتمت الموسم في المركز 12 بعد الخسارة أمام “السيسكاوة” برصيد 36 نقطة.