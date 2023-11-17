مولودية الجزائر تؤكد أمام الساورة والبيض تضرب بالرباعية

اسفرت الجولة السادسة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن مفاجأت قوية أبرزها تفوق مولودية البيض برباعية نظيفة أمام الإتحاد الرياضي لواد سوف.

كما عرفت ذات الجولة خسارة شباب قسنطينة بهدف مقابل صفر أمام الضيف نجم مقرة، رغم إجراء المباراة في مدينة الجسور المعلقة.

وجدد فريق مولودية الجزائر عهده مع الفوز، اليوم الجمعة، امام الضيف شبيبة الساورة بعد الفوز برباعية نظيفة والتي عرفت تألق يوسف بلايلي الذي سجل هدفين.

وكان الفريق العاصمي قد فاز في الجولة الماضي أمام أولمبي الشلف.

فيما شهدت ذات الجولة فوز مولودية الجزائر وهران بمعقل الفريق الجديد ملعب ميلود هدفي بهدف مقابل صفر أمام الضيف إتحاد خنشلة.

نتائج المباريات

م البيض 4 – 0 ا واد سوف

ش قسنطينة 0 – 1 ن مقرة

م وهران 1 – 0 إ خنشلة

م الجزائر 4 – 0 ش الساورة

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