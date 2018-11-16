مولودية الجزائر تبرمج تربصا مغلقا بسطيف بعد مواجهة الموب

ستدخل تشكيلة مولودية الجزائر في تربص مغلق، قصير المدى، بمدينة سطيف، بعد مباراتهم أمام مولودية بجاية، غدا السبت، تحضيرا لمواجهة جمعية عين مليلة.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن الطاقم الفني للفريق، قرّر التنقل إلى بجاية، بتعداد كامل لمواجهة مولودية بجاية، قصد التنقل بعد المباراة مباشرة إلى مدينة سطيف.

وتم برمجة تربص مغلق بمدينة سطيف، لمدة ثلاثة أيام، تحضيرا لمباراة العميد الأخير في مرحلة الذهاب، أمام جمعية عين مليلة.

ويسعى مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، لتدارك الخسارة الأخيرة للفريق أمام اتحاد بلعباس، من خلال العودة بنتيجة إيجابية أمام كل من مولودية بجاية، وجمعية عين مليلة.