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الرياضة

مولودية الجزائر تتأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري

بقلم عزبز طالبي
مولودية الجزائر تتأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري
مولودية الجزائر
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حسم فريق مولودية الجزائر التأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري التونسي بعد الفوز أمام بثنائية نظيفة.

و سجل الهدف الأول المهاجم المتألق زكرياء نعيجي، في حين سجل الثاني مدافع النادي المنستيري في مرمى حارسه.

و عرفت المباراة أجواء مشحونة صنعها لاعبو النادي التونسي، بعدما رفضوا اللعب في عدد من المناسبات، قبل أن يستسلموا لقرار الحكم بإنهاء المباراة و الفوز لصالح الفريق العاصمي.

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