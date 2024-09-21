مولودية الجزائر تتأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري

حسم فريق مولودية الجزائر التأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري التونسي بعد الفوز أمام بثنائية نظيفة.

و سجل الهدف الأول المهاجم المتألق زكرياء نعيجي، في حين سجل الثاني مدافع النادي المنستيري في مرمى حارسه.

و عرفت المباراة أجواء مشحونة صنعها لاعبو النادي التونسي، بعدما رفضوا اللعب في عدد من المناسبات، قبل أن يستسلموا لقرار الحكم بإنهاء المباراة و الفوز لصالح الفريق العاصمي.