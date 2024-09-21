مولودية الجزائر تتأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري
بقلم عزبز طالبي
حسم فريق مولودية الجزائر التأهل إلى دور المجموعات على حساب الإتحاد المنستيري التونسي بعد الفوز أمام بثنائية نظيفة.
و سجل الهدف الأول المهاجم المتألق زكرياء نعيجي، في حين سجل الثاني مدافع النادي المنستيري في مرمى حارسه.
و عرفت المباراة أجواء مشحونة صنعها لاعبو النادي التونسي، بعدما رفضوا اللعب في عدد من المناسبات، قبل أن يستسلموا لقرار الحكم بإنهاء المباراة و الفوز لصالح الفريق العاصمي.
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