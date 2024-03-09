مولودية الجزائر تتأهل على حساب الزاوية وفرق قسم الهواة تصنع الحدث

عرف الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر عديد المفاجآت أبرزها تأهل عدد كبير من الفرق الناشط من قسم الهواة وتأكيد مولودية الجزائر.

وحقق فريق وداد تلمسان تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز أمام شبيبة الساورة بركلات الترجيح.

وصنع فريق رائد شباب بوقاعة الناشط في مجموعة شرق في القسم الثالث الحدث في الوسط الكروي بعد إقصاء اتحاد الشاوية و التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

كما حقق شبيبة جيجل، و أولمبيك أقبو ونجم بن عكنون التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز تواليا أمام كل من أمل حيدرة وشباب المشرية وجمعية وهران.

فيما أكد فريق مولودية الجزائر علو كعبه في المنافسة بالتأهل إلى ثمن النهائي على حساب شباب الزاوية بعد الفوز برباعية مقابل واحد.