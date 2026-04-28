مولودية الجزائر تتجاوز أولمبيك آقبو وتتوج باللقب الثالث تواليا

توّج نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، بلقب الرابطة المحترفة للموسم الكروي 2025-2026، بعد فوزه على أولمبيك أقبو بنتيجة (2-1)، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ19.

وبهذا الفوز، رفع “العميد” رصيده إلى 61 نقطة في 27 جولة، محققًا 19 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ليحسم اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم بثلاث جولات.

ووسّع نادي مولودية الجزائر الفارق إلى 14 نقطة مؤقتًا عن وصيفه شبيبة الساورة الذي يملك 47 نقطة من 26 مباراة. ما جعل تتويج “العميد” مسألة وقت قبل أن يتحول إلى واقع رسمي.

ويعَدُّ هذا اللقب الثالث تواليًا للمولودية، والعاشر في تاريخ النادي، ما يعكس الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق في المواسم الأخيرة.

من جهته، يحتل أولمبيك أقبو المركز الثالث برصيد 44 نقطة، مقدمًا موسمًا مميزًا رغم الخسارة في هذه المواجهة.

ويؤكد هذا التتويج استمرار سيطرة مولودية الجزائر على الساحة المحلية، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المتبقية من منافسة شكلية بعد حسم اللقب.