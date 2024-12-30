مولودية الجزائر تتجاوز نجم بن عكنون وتبلغ الدور الـ16 لكأس الجزائر

نجح فريق مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، في تجاوز عقبة فريق نجم بن عكنون، وبلوغ الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر.

وحقق فريق مولودية الجزائر الفوز في هذه المباراة التي تدخل ضمن الدور الـ32 من كأس الجزائر، أمام نجم بن عكنون الناشط في القسم الثاني هواة، بنتيجة (3-0).

ونمكن لاعبو المولودية من حسم الشوط الأول لصالحهم. بعدما تمكن بايازيد من تسجيل ثنائية (د3، د43)، بالإضافة لهدف آخر من زميله كيبري (د19).

وبهذا يكون فريق مولودية الجزائر قد حقق انطلاقة موفقة في منافسة الكأس، باعتباره أول الفرق المتأهلة للدور الـ16.