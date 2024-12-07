مولودية الجزائر تتجاوز يونغ أفريكانز بثنائية نظيفة وتتصدر مؤقتا المجموعة الأولى

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، فوزا مستحقا، أمام ضيفه يونغ أفريكانز، في إطار مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، تسجيل هدفين لصالح “العميد”، من توقيع المدافع، أيوب عبد اللاوي، برأسية محكمة في الدقيقة الـ64 من الشوط الثاني.

وبعدها في آخر أنفاس المواجهة، تمكن المهاجم، سفيان بايازيد، من مضاعفة النتيجة لصالح فريقه ومسجلا الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعد أن توغل داخل منطقة العمليات، ورفع الكرة فوق رأس الحارس، وسجل الهدف.

وبهذا الفوز، رفع ممثل الكرة الجزائري، في المنافسة القارية، مولودية الجزائر، رصيده للنقطة الرابعة، في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا. في إنتظار ما ستسفر عنه مواجهة طرفي المجموعة، الهلال السوداني و تي بي مازمبي، غدا الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

للإشارة، سيستقبل نادي مولودية الجزائر، في الجولة الثالثة، الهلال السوداني، بتاريخ 14 ديسمبر الجاري.