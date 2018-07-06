مولودية الجزائر تتجه للإستنجاد بملعب “تشاكر” لإستقبال تيبي مزمبي

كشف المدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أنّ فريقه قد يضطر لإستقبال نادي تيبي مزمبي، بملعب “تشاكر” بالبليدة، بدلا من “05 جويلية”.

وأوضح قاسي السعيد، أنّ إدارته وجهت طلبا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتأجيل هذه المواجهة لتاريخ 30 جويلية، حتى يتسنى لها اللعب بـ”05 جويلية”.

وأضاف أنه في حال رفض “الكاف” لهذا الطلب، فستضطر إدارة العميد، للعب هذه المباراة بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وعاد قاسي السعيد لمشكل الملعب الذي يعاني منه العميد، مؤكدا تفاوضه مع إدارة مركب “5 جويلية” ليكون هذا الأخير الملعب الرئيسي للفريق الموسم المقبل.