مولودية الجزائر تتعادل في أول اختبار لها بالنمسا في مواجهة صن داونز

خاض تعداد فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، أول مباراة تحضيرية لهم، ضمن تربصهم الصيفي الجاري بالنسما، في مواجهة فريق صن داونز الجنوب افريقي.

ودخل المدرب خالد بن يحي هذه المباراة التحضيرية بتشكيلة أغلبها من ركائز الفريق، والذين أنهو الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كما شهد الشوط الثاني، تمكن المولودية من افتتاح باب التسجيل، عن طريق اللاعب فرحات في الدقيقة الـ55، بمجهود فردي، مانحا التقدم لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة، تمكن فريق صن داونز، من تعديل النتجية، لتنتهي هذه المواجهة التحضرية بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).