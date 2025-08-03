مولودية الجزائر تتعادل وديا مع السياسي ضمن تربص تونس

تعادل فريق مولودية الجزائر، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بالنادي الرياضي القسنطيني، ضمن تربص الفريقين بتونس.

وجرت هذه المباراة التي جمعت مولودية الجزائر، والنادي الرياضي القسنطيني، والتي انتهت بنتيجة (2-2)، بالمركب الرياضي حمام بورقيبة.

وتداول على تسجيل أهداف فريق مولودية الجزائر في هذا المواجهة التحضيرية، كل من أمين مسوسة، وياسين حمادوش.

ومن الجانب الآخر، سداول على تسجيل أهداف النادي الرياضي القسنطيني، اللاعب طاهر، وزميله القائد ذيب، عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية، تدخل ضمن التحضيرات الصيفية التي يجريها الفريقان استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.