مولودية الجزائر تتعاقد مع الإيفواري زوغرانا

أعلنت إدارة مولودية الجزائر برئاسة حاج رجم عن التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري محمد زوغرانا قادما من نادي أسيك ميموزا.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر عن مدة العقد، التي ستصل إلى غاية 2027.

كما تواصل إدارة النادي العاصمي مسلسل الإستقدامات لتقديم موسم رائع على طول الخط، ومن كل الجوانب بعد الفشل في بلوغ الأهداف المرجوة في الموسم الماضي.

إلى جانب ذلك، قدمت إدارة النادي لاعبها الجديد عبر الصفحة الرسمية للنادي، وعن طريقة فيديو خاص.

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