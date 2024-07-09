مولودية الجزائر تتعاقد مع المهاجم الإيفواري زينون كيبري جونيور

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع المهاجم الإيفواري، زينون كيبري إيمانويل جونيور، قادما من صفوف نادي عزام التنزاني.

وحسب بيان نادي مولودية الجزائر، عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تم التعاقد مع المهاجم الإيفواري، زينون كيبري إيمانويل جونيور، لمدة أربع سنوات.

وللإشارة، يعد الوافد الجديد في بيت المولودية، من مواليد سنة 2000، وينشط في منصب الجناح الأيمن والأيسر، و سيكون اللاعب زينون، ثالث صفقات العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع الحارس موساوي، ومتوسط الميدان دراوي.

كما سيكون اللاعب زينون، ثالث لاعب إيفواري يلتحق ببطل الجزائر، بعد كل من زوغرانا، و واتارا.