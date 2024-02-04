مولودية الجزائر تتعاقد مع ثابتي لغاية 2026

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن التوقيع للاعب العربي ثابتي إلى غاية 2026 قادما من فريق وفاق سطيف.

كما قدمت اللاعب عبر الصفحة الرسمية للفريق على منصة “إكس”، اليوم الأحد، وسط ترحيب كبير من الأنصار في التعليقات.

و سيكون العربي ثابتي جديد المولودية في وسط الميدان، إلى جانب عدد من اللاعبين أبرزهم خوجة و دحامني و زوغرانا، و بن خماسة حيث سيدفع اللاعبين بتقديم مجهودات أكبر، بعد ان تصبح الأماكن غالية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–