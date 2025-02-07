مولودية الجزائر تتعاقد مع لاعب سيسكا موسكو

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، برئاسة حكيم حاج رجم، اليوم الجمعة، تعاقدها مع لاعب خط الوسط، سيد احمد عيساوي، قادماً من نادي سيسكا موسكو الروسي.

وكان صاحب الـ20 سنة، انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الفريق الروسي من فريق اتحاد العاصمة. إلا أنه لم يشارك كثيرا مع نادي العاصمة الروسية، الذي قام بإعارته إلى نادي شيريف بيراسبول المولدوفي.

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