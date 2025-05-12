مولودية الجزائر تتعثر أمام بلوزداد وشبيبة القبائل تعود بفوز ثمين من البيض

تعثر فريق مولودية الجزائر في خرجته أمام شباب بلوزداد بملعب نيلسون مانديلا، بعد نهاية المباراة التي جرت دون جمهور، بهدف لمثله.

وسجل مهاجم مولودية الجزائر محمد بانغورا الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة الـ54. فيما تكفل المهاجم الشاب لطفي بوصوار، بمعادلة النتيجة لـ “السياربي” في الدقيقة الـ75 من عمر المواجهة التي عرفت أيضاً طرد اللاعب بن حمد من جانب الفريق المستضيف.

وعجز فريق المدرب التونسي، خالد بن يحيى، عن إيجاد الحلول رغم لعب غريمع التقليدي بتشكيلة منقوصة من عدد من الركائز، هم كل من عبد الرؤوف بن غيث ونوفل خاسف وأيمن محيوص. واضطر مدرب بلوزداد، راموفيتش، على عدد من الشباب، على غرار بوكرشاوي، بوصوار، والمفاجأة بن حمد.

في مباراة أخرى، عاد فريق شبيبة القبائل بفوز مهم أمام نادي مولودية البيض بهدفين مقابل واحد.

وسجل هدفي “الكناري” ، كل من إيغناتيف ومعمري، فيما وقع الهدف الوحيد للبيض اللاعب ياسين زغيد.

وصعدت الشبيبة بهذه النتيجة إلى مرتبة ريادة الترتيب مناصفة مع الرائد مولودية الجزائر برصيد 46 نقطة لكلا الفريقين، مع أفضيلة المولودية بفارق الأهداف ومباراة مؤجلة أمام اتحاد العاصمة. يليهما فريق شباب بلوزداد برصيد 44 نقطة.