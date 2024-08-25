مولودية الجزائر تتعرف على منافسها القادم في دوري الأبطال

يواجه فريق مولودية الجزائر، بقيادة المدرب باتريس بوميل، نادي الاتحاد المنستيري برسم الدور التمهيدي الثاني في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحجز فريق مولودية الجزائر بطاقة عبور الدور التمهيدي الأول على حساب نادي واتانغا الليبيري، عقب الفوز أمامه ذهابا وإيابا.

وستلعب القمة المغاربية في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال افريقيا بتونس في الفترة بين 13 و15 سبتمبر، في حين ستقام مقابلة الإياب بالجزائر بين 20 و22 من الشهر نفسه

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