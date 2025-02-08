مولودية الجزائر تتقدم على شباب بلوزداد بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق مولودية الجزائر بهدفين نظيفين أمام غريمه شباب بلوزداد في نهائي الكأس الممتازة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل ثنائية المولودية كل من المهاجم بايازيد 15 عن طريق ضربة جزاء، في حين سجل الهدف الثاني المدافع عبد اللاوي في الدقيقة 27 .

وعرفت بداية المباراة تواجد وزير الرياضة ورئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي إلى جانب عدد من اللاعبين القدامى للمنتخب الوطني في شاكلة صالح عصاد وفوزي موسوني.

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