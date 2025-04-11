مولودية الجزائر تتلقى مراسلة من لجنة الانضباط التابعة لـ”الكاف”

تقلت إدارة فريق مولودية الجزائر، مراسلة من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص الأحداث التي أعقبت مباراتهم أمام أورلاندو بيراتس.

ونشرت إدارة المولودية، اليوم الجمعة، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، بخصوص المراسلة التي تلقتها، أين أوضحت

“تلقى نادي مولودية الجزائر مراسلة من طرف لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والمتعلقة بالأحداث التي وقعت عقب نهاية مواجهة نادي أورلاندو بيراتس بجنوب إفريقيا لحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا”.

كمت أمد مسؤولي العميد: “يؤكد نادي مولودية الجزائر، رفضه التام لكل أشكال العنف، ويتمسك دائماً بمبادئ الروح الرياضية، والنزاهة، واللعب النظيف، التي تعد من صلب قيم النادي وتاريخه العريق”.

وأضافت إدارة المولودية: “أما فيما يخص ما ورد في التقارير الرسمية، حول الأحداث التي أعقبت المباراة، يؤكد النادي تمسكه بالدفاع عن حق الفريق بكل الوسائل القانونية المتاحة”.

وختمت إدارة مولودية الجزائر بيانها مؤكدة: “نادي مولودية الجزائر، يؤكد التزامه الكامل بالتعاون مع لجنة الانضباط في القضية المذكورة”.