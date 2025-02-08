مولودية الجزائر تتوج بالكأس الممتازة الرابعة في تاريخها

أحرز فريق مولودية الجزائر الكأس الممتازة الرابعة، اليوم السبت، بعد الفوز أمام الغريم شباب بلوزداد عن طريق ركلات الجزاء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وانتهت المباراة بالتعادل بتسجيل ثنائية في كل شبكة. قبل أن تحسم المباراة عن طريق ركلات الجزاء بعدما ضيعها من الجانب البلوزدادي من محيوص و خاسف.

و سجل ثنائية المولودية كل من المهاجم بايازيد 15 عن طريق ضربة جزاء، في حين سجل الهدف الثاني المدافع عبد اللاوي في الدقيقة 27 .

في حين سجل الهدفين من قبل فريق “العقيبة” المهاجم أيمن محيوص عن طريقة ركلة جزاء، و الهدف الثاني بطريقة جميلة في اخر دقائق المباراة.

وأضاف فريق المولودية رابع كأس ممتازة، بعدما حصد اللقب لـ 3 مرات سابقة عام 2006 و 2007 و 2014، في حين توج الفريق البلوزدادي باللقب مرتين.

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