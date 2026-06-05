مولودية الجزائر تتوج بلقب البطولة في أجواء احتفالية مميزة

تُوِّج نادي مولودية الجزائر بلقب البطولة الجزائرية لموسم 2025-2026، بعد إنهائه الموسم في صدارة الترتيب، برصيد 65 نقطة، محققًا اللقب العاشر في تاريخه والثالث تواليًا.

ليؤكد هيمنته على المنافسة المحلية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء التتويج عقب فوز المولودية في الجولة الأخيرة على أولمبي الشلف بنتيجة هدفين دون مقابل، في مواجهة احتضنها ملعب علي عمار وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

وعقب نهاية المباراة، أقيمت مراسم تسليم درع البطولة التي حملها الثلاثي التاريخي ورموز النادي، باشي، زنير وبطروني، و بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد، حيث قاما بتسليم مجسم البطولة لقائد مولودية الجزائر، أيوب عبداللاوي، وسط فرحة عارمة للاعبين والجهاز الفني والأنصار.

وعاشت أسرة مولودية الجزائر ليلة تاريخية تزينت بالأهازيج والألعاب النارية، احتفالًا بإنجاز جديد يضاف إلى سجل أحد أعرق وأكبر الأندية الجزائرية، الذي واصل تألقه بحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي، معززًا مكانته بين كبار الكرة الجزائرية