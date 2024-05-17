مولودية الجزائر تتوج باللقب الثامن في تاريخ النادي

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا مهما ثمينا أمام الغريم اتحاد العاصمة بهدف نظيف الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي وسط أجواء أخوية ورياضية رائعة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المثيرة، المتألق زوغرانا في الدقيقة 23، ليوسع الفارق بينه وبين الوصيف شباب بلوزداد بـ 14 نقطة.

وبهذه النتيجة، تم تتويج الفريق العاصمي قبل انتهاء أربعة جولات من الموسم الكروي الجاري،وسط أجواء وأهازيج رائعة من جانب المولودية العاصمية.

في حين سيبقى الصراع رسميا عن مرتبة الوصافة بين شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة الذي تنتظره 2 مباريات متأخرة، و صاحب المرتبة الثالثة شباب قسنطينة.