مولودية الجزائر تتوّج بكأس الجزائر لكرة السلة وسط أجواء استثنائية

تُوّج مولودية الجزائر بلقب كأس الجزائر لكرة السلة لموسم 2025-2026، عقب فوزه في نهائي مثير أمام نادي سطاوالي، في مواجهة قوية احتضنتها القاعة البيضاوية بالعاصمة وسط أجواء جماهيرية استثنائية صنعت الحدث.

ونجح مولودية الجزائر في حسم لقب الكأس بعد مباراة اتسمت بالندية والإثارة أمام نادي سطاوالي، ليضيف الفريق العاصمي تتويجًا جديدًا إلى سجله في كرة السلة، مؤكّدًا حضوره القوي على الساحة الوطنية.

وعرفت المباراة حضور رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، الذي تابع أطوار النهائي من المدرجات، و الذي منح الكأس للاعبي المولودية وسط فرحة كبيرة.

كما بادرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية إلى تهنئة مولودية الجزائر عقب هذا الإنجاز، مشيدة بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريق طوال المنافسة، وبالروح الرياضية التي ميزت النهائي.

وشهدت القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة أجواءً استثنائية، بعدما صنع أنصار “الشناوة” لوحات رائعة في المدرجات، مقدمين دعمًا كبيرًا لفريقهم طيلة أطوار اللقاء، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المولودية حتى في منافسات كرة السلة.