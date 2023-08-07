مولودية الجزائر تجدد عقدها مع شركة الألبسة الرياضية

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن تجديد عقدها مع علامة “بيما” والتخصصة في الألبسة الرياضية.

وكشف مسؤولي مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن اعادة تفعيل العقد الذي يربطهم بشركة “بيما”.

كما اوضحت إدارة العميد، بأن الصيغة الجديدة للعقد الذي يربطها بشركة “بيما” يمتد للموسمين المقبلين 2023-2024 / 2024-2025.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مساعي إدارة مولودية الجزائر، في توفير أفضل الظروف للفريق من أجل انجاح موسمهم المقبل.