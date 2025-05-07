مولودية الجزائر تجدد عقد شراكتها مع “أوريدو”

جددت إدارة فريق مولودية الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، عقد شراكتها مع شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”.

وجرى مراسم تجديد عقد الشراكة، بين إدارة المولودية، ومسؤولي شركة “أوريدو”، بحضور رئيس مجلس إدارة “العميد”، حاج رجم، والمدير العام لشركة “أوريدو” بالجزائر، روني طعمه.

كما حضر حفل توقيع عقد الشراكة الجديد، عدة أسماء بارزة، من مسؤولين، ولاعبين قدامى، لفريق مولودية الجزائر.

يذكر أن إدارة مولودية الجزائر، كانت قد أمضت، بحر هذا الأسبوع، عقد رعاية مع شركة “أنفينيكس”، قبل تجديد عقدها مع شركة “أوريدو”.