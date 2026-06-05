مولودية الجزائر تحتفل باللقب وتختتم الموسم بانتصار أمام الشلف

اختتم فريق مولودية الجزائر موسمه الكروي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة هدفين دون رد، في أجواء احتفالية مميزة بملعب علي لابوانت بالدويرة.

وأنهى الفريق العاصمي الموسم في صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، مؤكداً أحقيته بالتربع على عرش البطولة، وسط حضور جماهيري غفير صنع لوحات رائعة في المدرجات احتفاءً بمشوار الفريق الناجح.

كما شهدت المناسبة حضور عدد من نجوم النادي السابقين، إلى جانب عائلات مناصري المولودية الذين فقدوا حياتهم في حوادث سابقة، في لفتة وفاء مؤثرة أضفت طابعاً خاصاً على الاحتفالات.

وصنعت جماهير المولودية أجواء استثنائية طيلة أطوار اللقاء، من خلال ترديد الأهازيج والشعارات الحماسية، واستعمال الألعاب النارية و”الفيميجان”، لتتحول سهرة الدويرة إلى عرس كروي كبير اختتم به النادي موسماً ناجحاً على جميع الأصعدة.