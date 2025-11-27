مولودية الجزائر تحث جماهيرها على التحلي بالروح الرياضية خلال لقاء صن داونز

حثّت إدارة نادي مولودية الجزائر جماهير الفريق على التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالتشجيع النزيه خلال المباراة المنتظرة أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

ودعت إدارة “العميد” الأنصار إلى تفادي رمي المقذوفات بكل أنواعها سواء الألعاب النارية أو القارورات البلاستيكية أو غيرها على أرضية الميدان. بالإضافة إلى الامتناع عن استعمال أجهزة الليزر، مؤكدة أن أي تصرف من هذا النوع قد يعرّض النادي لعقوبات قاسية من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما أوضحت إدارة المولودية أنها تواصل التنسيق مع شركة “سوجيسل” المسيرة لملعب الشهيد علي عمار المدعو لابوانت، بالدويرة، من أجل تحسين ظروف الاستقبال والخدمات الموجهة للمناصرين، بما يخدم مصالح النادي وجماهيره.

وجدّدت إدارة النادي ثقتها في وعي جماهير المولودية ودعمهم الدائم. مشيرة إلى أن الأنصار سيكونون السند الأول لأشبال المدرب رولاني موكوينا، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية منذ انطلاق الموسم.