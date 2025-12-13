مولودية الجزائر تحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الكأس

حجزت مولودية الجزائر، اليوم السبت، مقعدها في الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر، بعد فوز صعب ومثير أمام اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور السادس عشر، وعرفت ندية كبيرة بين الطرفين إلى غاية صافرة النهاية.

وإلى جانب “العميد”، شهد هذا الدور تأهل عدة أندية أخرى، أبرزها نجم بن عكنون الذي واصل عروضه القوية بعدما تفوق على فرفوس بئر العاتر بهدفين دون رد.

من جهته، نجح ترجي مستغانم في اقتطاع بطاقة العبور بعد فوز ثمين على أمل الأربعاء بهدف دون مقابل، في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي وحُسم بتفاصيل صغيرة لصالح الترجي.

كما حققت شبيبة الساورة فوزًا مقنعًا أمام جمعية الخروب بنتيجة هدفين دون رد، لتؤكد طموحاتها في الذهاب بعيدًا في منافسة الكأس هذا الموسم.

وستتواصل منافسات كأس الجزائر في دورها السادس عشر، غدا الأحد بإجراء مبارتين:

إتحاد الجزائر - مولودية قسنطينة

وفاق عين البنيان – شباب بلوزداد