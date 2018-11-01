مولودية الجزائر تحدد موعد سفريتها إلى السعودية  

حدّدت إدارة نادي مولودية الجزائر، موعد سفرها إلى السعودية، تحسبا لمواجهة نادي النصر السعودي، ضمن منافسة البطولة العربية للأندية.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن إدارة الفريق، قررت مغادرة التشكيلة أرض الوطن نحو السعودية، يوم السبت المقبل، على الساعة الواحدة زوالا.

وذلك لخوض مبارة ذهاب الدورة الـ16 من البطولة العربية للأندية، أمام نادي النصر السعودي، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقررة أن تلعب هذه المباراة، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، على أن يلعب لقاء العودة في الـ28 من الشهر الجاري.