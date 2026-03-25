مولودية الجزائر تحسم الداربي أمام شباب بلوزداد

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا في الداربي العاصمي أمام مضيفه شباب بلوزداد، في مباراة جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم المولودية، زكرياء نعيجي، في الدقيقة الثانية، مانحا فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق البطولة.

ولم ترق المباراة إلى المستوى المنتظر، إذ غلب عليها الطابع البدني والكرات العشوائية من الجانبين، في ظل غياب الفعالية الهجومية والتنظيم فوق أرضية الميدان.

كما جرت المواجهة دون حضور جماهيري، ما أثّر على أجواء الداربي الذي يعَدُّ من أبرز مباريات البطولة الوطنية.