مولودية الجزائر تحسم القمة أمام الساورة وتعتلي صدارة الترتيب

حقّق فريق مولودية الجزائر فوزًا ثمينًا على ضيفه شبيبة الساورة بهدف دون رد، في مواجهة احتضنها ملعب علي لابوانت بالدويرة، لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجّل المدافع أيمن بوقرة الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الـ66. مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة سمحت له بالارتقاء إلى صدارة الترتيب العام برصيد 19 نقطة. متقدما على مولودية وهران صاحب المركز الثاني بـ 17 نقطة.

الفريق العاصمي، بقيادة المدرب ماكوينا، واصل سلسلة نتائجه الإيجابية مؤكدا استقراره الفني والذهني. في وقت يسعى فيه لمواصلة المشوار بنفس النسق من أجل الحفاظ على مكانته في الصدارة ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.