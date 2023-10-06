مولودية الجزائر تحسم القمة أمام سطيف والسياسي يضرب بالثلاثية

تمكن مولودية الجزائر من حسم القمة امام فريق وفاق سطيف بالفوز بخماسية مقابل ثلاثة في قمة الجولة الرابعة من عمر الرابطة المحترفة الاولى.

وتداول على اهداف المباراة الخمسة كل من حلايمية بثنائية، وبلايلي، و بايازيد بثنائية هو الاخر، في حين سجّل أهداف الوفاق السطايفي، زغاد و عبد المالك بثنائية.

وجرت الموقعة القوية بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء وسط حضور جماهيري غفير.

كما فاز فريق شباب قسنطينة بثلاثية أمام شبيبة الساورة دون صفر، من تسجيل كل من بلحوسيني و بن شاعة وديب، دون مدرب رئيسي بعد استقالة المدرب لمين بوغرارة.

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