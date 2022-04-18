مولودية الجزائر تحسم داربي النصرية وسوسطارة تسقط أمام الحمراوة

حسم فريق مولودية الجزائر سهرة الأحد الداربي العاصمي الكبير أمام نصر حسين داي بنتيجة هدفين دون رد.

المواجهة جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي من دون جمهور وتدخل لحساب الجولة 26 من الرابطة المُحترفة.

كما سجل ثنائية العميد المُهاجم سامي فريوي في الدقيقتين 31 و45+1.

وبملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران انهزم اتحاد العاصمة أمام مولودية وهران بهدفين لهدف وحيد.

سجل ثنائية الحمراوة عادل جعبوط وأيمن شاذلي في الدقيقتين 20 و77 بينما وقع عبد الرؤوف عثماني لسوسطارة في الدقيقة 49.

فريق جمعية أولمبي الشلف فاز أمام الضيف هلال شلغوم العيد بملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف بهدف يتيم دون رد سجله مصطفى عليلي في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.