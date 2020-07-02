مولودية الجزائر تحصن مواهبها الشابة بعقد احترافي

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، عن توقيع لاعبين من الفئات الشبانية، على عقد احترافي مع الفريق الأول، يمتد لـ3 سنوات.

وأوضحت إدارة العميد، أن الأمر يتعلق بكل من لاعب الرديف، شكيب علي بن يحي، وحارس فئة أقل من 19 عاما، أمين يعقوبي.

وأقدمت إدراة العميد على هذه الخطوة، لتحصين والحفاظ على مواهبها الشابة، من أطماع العديد من الأندية، التي أبدت اهتمامها بالمواهب الشابة للفريق.

ويسعى مسؤولي مولودية الجزائر، لتوقيع عقود احترافية أخرى، لبعض المواهب التي تألقب، وبرزت بقوة هذا الموسم، ضمن فئة الرديف.