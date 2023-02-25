مولودية الجزائر تحقق الأهم أمام الأربعاء والبيض تصنع المفاجأة

تمكن فريق مولودية الجزائر من الفوز أمام الضيف أمل الأربعاء بهدفين مقابل صفر من إمضاء المتألق علي هارون.

وكان الفريق العاصمي قد عاد بالتعادل أمام اتحاد بسكرة في الجولة الماضية، وسط سخط بعض الأنصار الذي لم يكونوا راضيين على أداء اللاعبين.

كما فاز فريق مولودية البيض بهدف نظيف أمام مستضيفه إتحاد خنشلة من إمضاء بلمختار. أين يقدّم الفريق مباريات جميلة جدا. و يعتبر الحصان الأسود في البطولة.

جدول المباريات:

م الجزائر 2- 0 أ الأربعاء

إ خنشلة 0 – 1 م البيض

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