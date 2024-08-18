مولودية الجزائر تحقق انطلاقة مثالية في رابطة أبطال إفريقيا

حقق فريق مولودية الجزائر بقيادة المدرب باتريس بوميل انطلاقة مثالية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام واتانغا الليبيري.

وسجل ثنائية فريق مولودية الجزائر كل من دراوي في الدقيقة 7، و كيبري في الدقيقة 42، في اللقاء الذي جرى بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وأكدت تشكيلة المدرب باتريس بوميل نواياها الجادة، في الذهاب بعيدا في ظل التحضيرات التي قامت بها، منها إقالة التربص الصيفي بمدينة رين الفرنسي، الذي يراهن على اجتياز المنعرج الإفريقي بنجاح.

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