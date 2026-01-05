مولودية الجزائر تحقق فوزا مثيرا على شباب قسنطينة في اللحظات الأخيرة

حقق فريق مولودية الجزائر انتصارا مثيرا على ضيفه شباب قسنطينة بهدف دون رد، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب علي عمار “لابوانت” بالدويرة.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5) عن طريق اللاعب زين الدين فرحات، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد روح القتال والعزيمة لدى اللاعبين حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، عززت مولودية الجزائر موقعها في صدارة الترتيب مبتعدةً عن الوصيف شباب بلوزداد بفارق 11 نقطة كاملة. بعدما أنهى جميع مبارياته المتأخرة في البطولة، ليواصل مساعيه للحفاظ على الصدارة والمنافسة على اللقب.

من جهة أخرى، يحتل النادي الرياضي القسنطيني المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة.