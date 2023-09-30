مولودية الجزائر تحقق فوز مهما أمام البيض
بقلم عزيز طالبي
حقّق فريق مولودية الجزائر فوزا مهما أمام الضيف مولودية البيض بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة.
و سجل الهدفين كل من يوسف وبلايلي وداو يوسوف في المباراة التي جرت بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء بالعاصمة.
و عرفت المباراة تسجيل يوسف بلايلي 3 أهدافه منذ تقمصه ألوان مولودية الجزائر و ذلك أمام كل من نجم بن عكنون و شباب قسنطينة واليوم أمام مولودية البيض.
وقدّم بلايلي تمريرة حاسمة، كما كان هجوم الفريق في الموعد و سجل ثنائية ليصل الى الرقم 7 أهداف في ثلاث مباريات.
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