مولودية الجزائر تحقق فوز مهما أمام البيض

حقّق فريق مولودية الجزائر فوزا مهما أمام الضيف مولودية البيض بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة.

و سجل الهدفين كل من يوسف وبلايلي وداو يوسوف في المباراة التي جرت بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء بالعاصمة.

و عرفت المباراة تسجيل يوسف بلايلي 3 أهدافه منذ تقمصه ألوان مولودية الجزائر و ذلك أمام كل من نجم بن عكنون و شباب قسنطينة واليوم أمام مولودية البيض.

وقدّم بلايلي تمريرة حاسمة، كما كان هجوم الفريق في الموعد و سجل ثنائية ليصل الى الرقم 7 أهداف في ثلاث مباريات.

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